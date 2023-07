ক্রিমিয়ার প্রধানকে হত্যায় রুশ নাগরিক নিয়োগ দিয়েছিল ইউক্রেন: রাশিয়া

Corporate Landscaping Opts for Native Plants Over Manicured Lawns More companies are eschewing manicured grass in favor of native plants, a shift driven by the environmental costs of installing and maintaining lawns.

In Scotland, Taking the Traditional and Making It New Tartan, whisky, restaurants in the middle of nowhere — all are being reimagined in newly fashionable “Outlander” territory.

¿Musk y Zuckerberg pelearán en una jaula? Tal vez no sea broma Han ido avanzando las charlas en torno a un posible enfrentamiento en jaula entre los multimillonarios y pronto podría haber detalles del evento.

India’s Space Business Is Catching Up Fast With at least 140 registered space-tech start-ups, India stands to transform the planet’s connection to the final frontier.