টাঙ্গাইলে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় ৩ বাইক আরোহী নিহত

টাঙ্গাইল:
⌚ প্রকাশিত

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার বিলাসপুর‌ বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- জামালপুর সদর উপজেলার চরপলশিয়া গ্রামের জিন্নাত আলীর ছেলে মো. আল আমিন, মো. আমিনুলের ছেলে স্বপন মিয়া ও হাসিল মানিকাবাড়ি গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে মো. জুয়েল।

ধনবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকরাম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ভোরে ঢাকা থেকে একটি পিকআপভ্যান জামালপুর যাওয়ার পথে উপজেলার বিলাসপুর বটতলা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR