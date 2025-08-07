লাওসকে উড়িয়ে দারুণ শুরু বাংলাদেশের

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচেই চমক দেখাল বাংলাদেশ।
বুধবার ভিয়েনতিয়েনের নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে স্বাগতিক লাওসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শুভ সূচনা করলো পিটার বাটলারের শিষ্যরা।
বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেন ফরোয়ার্ড মোসাম্মৎ সাগরিকা। একটি গোল করেন মিডফিল্ডার মুনকি আক্তার। লাওসের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ফরোয়ার্ড আন্না কিও ওনসি।
খেলার শুরুতেই কর্নার আদায় করে নেয় বাংলাদেশ। স্বপ্না রানীর কর্নার কিকে হেড নেন তৃষ্ণা রানী সরকার, কিন্তু লাওসের গোলরক্ষক থংসামুদ ভংখাম্ফান সহজেই বল ধরে ফেলেন।
১১ মিনিটে লাওসের দুটি দারুণ আক্রমণ আটকে দেন বাংলাদেশের গোলরক্ষক স্বর্ণা এবং অধিনায়ক আফঈদা। কয়েক মিনিট পরই মুনকির লং পাসে শান্তি মার্ডি দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করলেও গোল হয়নি।
১৬ থেকে ২৪ মিনিটের মধ্যে গোলের জন্য মরিয়া আক্রমণ চালায় বাংলাদেশ। তৃষ্ণা, স্বাগরিকা এবং পূজা দাস একাধিকবার সুযোগ তৈরি করলেও প্রথম গোলের দেখা পেতে অপেক্ষা করতে হয় ৩৬ মিনিট পর্যন্ত।
শান্তির কর্নার থেকে বক্সের মধ্যে লাফিয়ে উঠে দারুণ হেডে গোল করেন সাফ টুর্নামেন্টে ৮ গোল করা সাগরিকা। বিরতির আগে আরও একটি সুযোগ পেয়েছিলেন পূজা দাস, তবে তার শট পোস্টে লেগে ফিরে আসায় লিড বাড়ানো সম্ভব হয়নি।
বিরতির পরেই গোলের সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। তবে মুনকি ও শান্তি সহজ সুযোগ মিস করেন। অবশেষে ৫৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মুনকি।
শান্তি মার্ডির পাস থেকে তৃষ্ণা রানী সরকার দারুণভাবে বল দেন মুনকিকে। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক ও এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত প্লেসিংয়ে গোল করেন এই মিডফিল্ডার।
৭২ মিনিটে কর্নার থেকে সাগরিকার হেড আবার পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ৮১ মিনিটে তাকে হতাশ করেন লাওস গোলরক্ষক ভংখাম্ফান।
৮৬ মিনিটে লাওসের ফরোয়ার্ড আন্না কিও ওনসি বাংলাদেশের তিন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন। ফলে ম্যাচে কিছুটা উত্তেজনা ফেরে।
কিন্তু যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটেই জয়ের সিলমোহর দেন মোসাম্মৎ সাগরিকা। মুনকির সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে বক্সে ঢুকে তৃষ্ণা শট না নিয়ে বল বাড়িয়ে দেন পোস্টের অপর পাশে থাকা সাগরিকার পায়ে। তার হালকা টোকায় বল জড়িয়ে যায় জালে।
শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে বাংলাদেশের ডাগআউট। লাওস সফরের প্রথম ম্যাচেই বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাল-সবুজের মেয়েরা।