এসএসসি উত্তীর্ণদের জন্য বড় সুখবর

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রাজস্ব খাতভুক্ত মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্য চেয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে অধিদপ্তরের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। জানা গেছে, এ চিঠি সব শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়, নির্ধারিত ছকে প্রতিটি বোর্ডকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ও জিপিএ-৫ ব্যতীত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখ করে তথ্য পাঠাতে হবে।
প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১০ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে রাজস্ব খাত থেকে বৃত্তি দিয়ে থাকে সরকার। এর মধ্যে ১ হাজার ১২৫ জন পান মেধাবৃত্তি এবং ৯ হাজার ৩৭৫ জন পান সাধারণ বৃত্তি।
মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মাসে ৮২৫ টাকা করে এবং বছরে এককালীন ১ হাজার ৮০০ টাকা পান। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭৫ টাকা এবং এককালীন ভাতা ৭৫০ টাকা।