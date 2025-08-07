জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নবম কমিশন সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান।
নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্থে রোজার আগে নির্বাচন আয়োজনের জন্য চিঠি দিয়েছেন। আজকের মিটিংয়ে সেটাই উপস্থাপন করা হয়েছে।
তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতোমধ্যে আমাদের বলেছেন, ভোটের তারিখের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে। এই হিসেবে আপনারা ধরেই নিতে পারেন ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করা হবে।
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা হবে এমনটা বলা যাবে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, না।