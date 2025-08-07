যশোরে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে পল্লী বিদ্যুতের লাইনম্যানের মৃত্যু

যশোর সদরের এড়েন্দা বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাহফুজুর রহমান (২৩) নামের এক যুবকের। তিনি পল্লী বিদ্যুতের লাইনম্যান ছিলেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মাহফুজুর রহমান খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার আমিরপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,এড়েন্দা বাজার পার হয়ে চেয়ারম্যান বাড়ির পাশে একটি বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটার পরিবর্তনের কাজ করছিলেন মাহফুজুর।এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।