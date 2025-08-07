যশোরের পুলিশের অভিযান ২৯ টি মোবাইলসহ দুই চোরাকারবারি আটক

যশোরের শার্শা উপজেলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২৯টি ভারতীয় পুরাতন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলসহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে শার্শা উপজেলা কলেজের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন,সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার কেড়াগাছি গ্রামের আব্দুল ওহাব মোল্লার ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩২) ও একই এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে শিমুল হোসেন (৩৫)।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে.এম. রবিউল ইসলাম জানান,পুলিশের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালিয়ে এসব মোবাইল ফোন আটক করে। এসব মোবাইল অবৈধ পথে ভারত থেকে আনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মামলা দিয়ে যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।