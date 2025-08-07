কবে দেশে আসবেন তারেক রহমান

ঢাকা
⌚ প্রকাশিত

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিএনপির ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র বিষয়টি জানিয়েছেন।

সূত্র আরও জানায়, প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন আয়োজনের কথা বলেছেন। নির্বাচন কমিশন থেকেও বলা হয়েছে ভোটের তারিখের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে। সেই হিসেবে ডিসেম্বরের দিকে দেশে ফিরতে পারেন তারেক রহমান।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ বলেছেন, আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে নির্বাচন আয়োজনের জন্য চিঠি দিয়েছেন। আজকের মিটিংয়ে সেটাই উপস্থাপন করা হয়েছে।

সানাউল্লাহ বলেন, আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতোমধ্যে বলেছেন, ভোটের তারিখের দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে। এই হিসেবে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করা হবে।

সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা আগামী সপ্তাহে চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, এক এগারোর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রেপ্তার করা হয় তারেক রহমানকে। পরের বছর জামিন নিয়ে লন্ডনে পাড়ি দেন তিনি। কিন্তু গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ আমলে হওয়া সব মামলায় খালাস পান তারেক রহমান।

 

