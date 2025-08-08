সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

ঢাকা
⌚ প্রকাশিত

দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এক যুবককে মারধর ও ধাওয়া দেওয়ার ঘটনা ভিডিও করায় গাজীপুরের সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে (৩৮) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে সাংবাদিক তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার সাংবাদিক। তুহিন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার ভাটিপাড়া এলাকার হাসান জামালের ছেলে। চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সপরিবারে বসবাস করতেন তিনি।

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এ সংক্রান্ত একটি সিসিটিভি ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক এক তরুণীকে মারধর করছেন। এ সময় ৬-৭ জন যুবক চাপাতি, রামদা ও ছুরি নিয়ে ওই যুবককে কোপানোর চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে ওই যুবক দৌড়ে পালিয়ে যান। তখন অস্ত্র হাতে ওই ৬-৭ জন যুবক পেছন থেকে তাকে ধাওয়া করেন।

পুলিশের ধারণা, এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করছিলেন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন। এ সময় তাকে ধাওয়া দিলে তুহিন ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু কিছু সময় পর একটি দোকানের সামনে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (ক্রাইম-উত্তর) রবিউল হাসান বলেন, অন্যজনকে মারধরের ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আসামিদের শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। তবে আসামিদের গ্রেপ্তারের পর বিস্তারিত ঘটনা জানা যাবে।

