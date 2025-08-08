শার্শায় কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দল নেতাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখমের অভিযোগ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইদুজ্জামান লাল্টু (৩৮) কে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে।
গতকাল (৭ আগষ্ট) বৃহস্পতিবার দুপুরে যশোরের শার্শা উপজেলায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আহত সাইদুজ্জামান লাল্টু বাদী হয়ে শার্শা থানায় ৩ জনের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
বর্তমানে আহত সাইদুজ্জামান লাল্টু শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা আশংক জনক বলে জানা গেছে। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও শার্শা উপজেলার পাড়িয়ার ঘোপ গ্রামের মৃত ডাঃ লোকমান হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সাইদুজ্জামান লাল্টু শার্শার বাসাবাড়ি বাজার থেকে নিজ বাড়ি ফিরছিল। এসময় লাল্টু তার বাড়ির সামনে পৌছালে প্রতিবেশি খায়বার হোসেনের ছেলে সাইফুল ইসলাম, নূরুল ইসলাম নুরো ও আলমগীর হোসেন আলম পূর্ব পরিকল্পিতভাবে গাছি দা, তালের কাঠ ও স্টীলের জিআই পাইপ দিয়ে তাকে বেদম পিটিয়ে ও কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে প্রতিবেশি ও স্বজনেরা ঘটনা স্থলে থেকে অজ্ঞান অবস্থায় সাইদুজ্জামান লাল্টুকে উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
আহত সাইদুজ্জামান লাল্টু জানান, অভিযুক্ত সাইফুল, নুরু ও আলমগীর তিনজনই আপন ভাই ভাই। তারা গত আওয়ামী’লীগ সরকারের আমলে আমার বসত বাড়ির কিছু জমি জায়গা দখল করে রেখেছিল। এখন আমি দখলকৃত জমি ছাড়ে দিতে বলাতে’ তারা আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার উপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে দাবী সাইদুজ্জামান লাল্টুর।
এবিষয়ে শার্শা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।