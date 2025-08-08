বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে: সাকি

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেছেন, একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন-এই তিনটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এর যেকোনো একটিকে কম গুরুত্ব দিলে আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হব।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘দ্রুত বিচার সম্পন্ন, মৌলিক সংস্কার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অগ্নিসেনা সোশ্যাল ফাউন্ডেশন এই সভার আয়োজন করে।
জোনায়েদ সাকি বলেন, অনেকেই নির্বাচনকে গণতন্ত্রের একমাত্র পথ মনে করে বিচার ও সংস্কারকে উপেক্ষা করছেন, যা ভুল। আবার কেউ কেউ বিচার ও সংস্কারকে নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন, যা বিপজ্জনক। এই ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
তিনি আরও বলেন, সংস্কার আমাদের অবশ্যই করতে হবে। জাতীয় সনদে অনেক বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও, এর মীমাংসার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সংস্কার সম্পন্ন করার জন্য একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রয়োজন।
আলোচনা সভায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ‘জুলাই সনদ’ বিষয়ে তার দ্বিমত প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, সনদে কিছু মনগড়া বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আড়াল করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, সবার সম্মিলিত অবদান ও সংহতি নিয়ে একটি উন্নত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার কাজ করতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত একটি জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে বলে আশা করি। সেই নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মডেল নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত হবে, যা জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে এবং একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে সহায়তা করবে বলেও উল্লেখ করেন নুর ।