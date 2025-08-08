২০০ তম সপ্তাহে ‘আইডিয়া ফ্রাইডে মিল’ তিন শতাধিক অসহায় মানুষের মুখে তৃপ্তির হাসি

যশোরের খড়কীতে অবস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আইডিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থা আজ পালন করলো তাদের ধারাবাহিক সাপ্তাহিক এবং মানবিক প্রকল্প ‘আইডিয়া ফ্রাইডে মিল’-এর ২০০তম সপ্তাহ। জুম’আর নামাজের পর প্রায় তিন শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বিশেষ এই আয়োজনে মেন্যুতে ছিল পোলাও, মাংস, ডিম, সালাদ ও ডাল। আইডিয়া কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবক রায় দাওয়াত করে এনেছিলো শ্রমজীবী, মেহনতী মানুষদের, সাথেই ছিল পথশিশু, এতিম শিশু এবং গৃহপরিচারি বৃন্দ। জুম’আর নামাযের আগে এই সকল মানুষদের এখানে বসিয়ে, নিজেদের রান্না করা খাবার স্বেচ্ছাসেবক রা এ সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আপ্যায়ন করে খাওয়ায়।
আয়োজনের অনন্য দিক ছিল—স্বেচ্ছাসেবীরা শুধু খাবার দেননি, বরং ভালোবাসা ও যত্ন নিয়ে নিজের হাতে বেড়ে খাইয়েছেন। কেউ বৃদ্ধের হাত ধরে বসার জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, কেউ ছোট্ট শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে তার প্লেটে খাবার পরিবেশন করেছেন।
রেলস্টেশনের পাশে থেকে উঠে আসা এক বৃদ্ধা খাবার সামনে নিয়ে বলেন, “শুক্রবারে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করি, কারণ এই খাবারের স্বাদ সারা সপ্তাহে আর পাই না। হয়তো।” শ্রমজীবী হায়দার বলেন, “ওরা এত ভালো মানের খাবার দেয়, এত মজা হয় আমরা ভাই সারাজীবনে এমন খাবার রান্না করতে পারিনা। ওরা নিজেরা রান্না করে দিয়ে আসে আমাদের।”
আইডিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা মো. হামিদুল হক বলেন, “২০২১ সালে শুরু করা এই উদ্যোগ একাধারে ২০০ তম সপ্তাহে আজ আসলো। আমি মনে করি, সেই কাজই উত্তম, যা নিয়মিত করা হয়। আমরা চাই—এই প্রকল্প যেন কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে। আমার শিক্ষার্থীদের আমি এটুকুই বোঝাতে চাই, সাধ্য অনুযায়ী যেন ওরা ওদের আশেপাশের মানুষদের দায়িত্ব-ও নিতে পারে।”
২০০ তম ফ্রাইডে মিল এই আয়োজনের সমন্বয়ক তানজিয়া জাহান মমতাজ বলেন, ‘এর মূল নেপথ্যের মূল কান্ডারী আমাদের হামিদুল স্যার। এখানে আইডিয়া পিঠা পার্ক – এর লভ্যাংশের ৩৫% সরাসরি এই সেবায় ব্যয় করা হয়। এছাড়াও অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের প্রিয়জনের জন্মদিন, মিলাদ বা বিশেষ উপলক্ষের ভালো কাজ হিসেবেও এখানে যুক্ত হন।”
২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ‘আইডিয়া ফ্রাইডে মিল’ বিগত ১৯৯ সপ্তাহ ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। শ্রমজীবী, ভিক্ষুক, এতিম শিশু, গৃহপরিচারিকা ও অসহায় বৃদ্ধদের কাছে এই উদ্যোগ এখন যশোরের এক উজ্জ্বল সামাজিক উদাহরণে পরিণত হয়েছে।