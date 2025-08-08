যশোরে বিল হরিনা বাঁচাও আন্দোলনের মতবিনিময় সভা

যশোর সদর উপজেলার ভাতুরিয়া ঈদগাঁ ময়দানে শুক্রবার বিকেলে জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নিয়ে বিল হরিনা বাঁচাও আন্দোলনের আওতায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোসলেম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং আন্দোলনের আহ্বায়ক শেখ রাকিবুল ইসলাম নয়নের সঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় বক্তারা বলেন, বিল হরিনা এলাকায় দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা কৃষি ও জীবিকাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অতি বর্ষণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে স্থানীয়দের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) যশোর জেলা কমিটির সহযোগিতায় আয়োজিত সভা থেকে অবিলম্বে খাল খনন, নদীর জায়গা উদ্ধার ও কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও খুলনা বিভাগের আহ্বায়ক খন্দকার আজিজুল হক মনি, জেলা কমিটির সদস্য সচিব আবু সাইদ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজান নানু,
অধ্যাপক পাভেল চৌধুরী, ডা. আহসান হাবীব, আব্দুল গফুর, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলন, প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক, ফটো সাংবাদিক শামসুজ্জামান স্বজন, ফজলুল আলম ও মাসুদুর রহমান।
প্রায় পাঁচ শতাধিক কৃষক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, যুবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সভায় অংশ নেন।