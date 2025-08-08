যশোরে বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের আলোচনা সভা

যশোরে ‘জুলাই অভ্যুত্থান ২৪’ ও অন্তবর্তীকালীন সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ জেলা কমিটি। শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল ৫টায় জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নাজিমউদ্দীন।
সভায় বক্তব্য দেন জেলা সম্পাদক তসলিম-উর-রহমান, নেতা পলাশ বিশ্বাস, শহর সম্পাদক আলাউদ্দিন, শাহাবুদ্দিন বাটুল, দয়ানন্দ হালদার ও অর্ক বিশ্বাস প্রমুখ।
আলোচকরা বলেন, খালেদা জিয়ার পতনের পরও দেশে ফ্যাসিবাদ বিদ্যমান। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ভূমি-বন্দর-আকাশ নিরাপত্তাহীনতা ও বিদেশি স্বার্থে চুক্তি নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাদের দাবি, অন্তবর্তীকালীন সরকার অবিলম্বে নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুক।