আ.লীগ-ভারতের কারণে দাঙ্গা হতে পারে, শঙ্কা গয়েশ্বরের

ঢাকা
⌚ প্রকাশিত

দেশের রাজনীতিতে এখনো আওয়ামী লীগ অথবা ভারতের কারণে দাঙ্গা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। একই সঙ্গে এটিকে কেন্দ্র করে নির্বাচন বানচাল হতে পারে বলেও মনে করেন তিনি।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ‘জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের সনাতনী সমাবেশ-২০২৫’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশটি আয়োজন করে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, এখনো আওয়ামী লীগ বা ভারতের জন্য বাংলাদেশে দাঙ্গা হতে পারে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক মোড়টা ঘুরিয়ে দিয়ে নির্বাচনটা বানচাল হতে পারে। সেজন্য জাতীয় স্বার্থে আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

হিন্দু সনাতনী জনগোষ্ঠীকে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, আপনারা একত্রিত থাকেন। ষড়যন্ত্র দেশে আছে, রাষ্ট্রীয় আছে, গণতন্ত্র নিয়েও আছে। আপনারা যারা সামনে আছেন অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে ফেরত যেতে পারেন, কিন্তু ফেরত যাবেন না। মাথা সোজা করে দাঁড়াবে। আমি যত দূরেই থাকি, মাঠে আছি। আমি আপনাদের দেখব। জাতীয়তাবাদী শক্তি কখনো মাথা নোয়ায় না।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কি দল এটা নিয়ে বেশি পড়াশোনা করার দরকার নেই। কারণ আওয়ামী লীগের তিনি প্রধান ছিলেন, উনার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। হিন্দু শব্দটি তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন না, আদর করে তিনি মালাউন বলতেন।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, আমি বলব বাংলাদেশে মুসলমান নয় হিন্দুরাই হিন্দুদের শত্রু। হিন্দুরাই হিন্দুদের ক্ষতি করে। এক ভাই যায়, তিন ভাইয়ের জায়গা লিখে দিয়ে যায়। আমি মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করি। হিন্দু মুসলিমের ব্যবধান বুঝি না। আমি খারাপ লোক ভালো লোকের ব্যবধান বুঝি। আমি সৎ লোক এবং প্রতারকের ব্যবধান বুঝি।

তিনি আরও বলেন, কোনো ধর্মই নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে সেই ধর্মে জন্ম নেওয়ায় সে ভালো লোক। অর্থাৎ ভালো আর মন্দ এই জিনিসটাকে আমি যাচাই করি। আমি সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করি না, আমি সাম্প্রদায়িক জীবনযাপন পছন্দ করি না। হিন্দু মুসলমান সব এক। কারণ ছুরি দিয়ে আঘাত করলে দেখা যাবে আমাদের সবার রক্ত লাল, কারো রক্ত আলাদা নয়।

