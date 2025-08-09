নির্বাচনে জনগণের আস্থা ফেরানোই বড় চ্যালেঞ্জ: সিইসি

ঢাকা
⌚ প্রকাশিত

নির্বাচন কমিশন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারে জনগণকে সেই বিশ্বাসে ফেরানোটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন। পাশাপাশি নির্বাচনে এআইও একটা চ্যালেঞ্জ বলে জানান তিনি।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রংপুর বিভাগের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি।

সিইসি বলেন, আমাদের ওপর আস্থা আছে বলেই ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির কাছে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জাতিকে ড. ইউনূসের দেওয়া ওয়াদার কারণে আমরাও খুব প্রেসারে পড়ে গেছি, সেই অনুযায়ী আমরা পরিকল্পনা করছি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির উদ্দিন।

এসময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, ভোটের তারিখ নির্ধারণ হওয়ার দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে। গণ অভ্যুত্থান তথা বিপ্লবের পর পৃথিবীর যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। তাই নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবিলা করতে পারব।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য যাচাই না করে বিশ্বাস করবেন না। এছাড়াও বিগত সময়ে যারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তাদের যথাসম্ভববাদ দিয়ে নতুন লোক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার কথাও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

বিকেলে তিনি রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় মিলনায়তনে বিভাগের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দুলাল তালুকদার।

