ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় ছাত্রদলের পদ গেল ৬ নেতার

ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হওয়ায় ছাত্রদলের সদ্য ঘোষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হল কমিটির ছয় নেতাকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির এ সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কমিটি ঘোষণার পর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল কমিটির আহ্বায়ক মোসাদ্দেক আল হক শান্ত ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান সৌরভ, শামসুন নাহার হল কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নিতু রানী সাহা, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু শেখ এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল কমিটির সদস্য আহমেদ জাবির মাহাম ও এন এস সায়মনের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এদিকে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার পর হলে রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মিছিল করেছেন ঢাবির শিক্ষার্থীরা। রোকেয়া হল, সুফিয়া কামাল হল ও বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের নারী শিক্ষার্থীরা ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে হল প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন।