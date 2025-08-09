দেশের মানুষ ভালো পরিবর্তন চাচ্ছে: তারেক রহমান

⌚ প্রকাশিত

দেশের মানুষ ভালো পরিবর্তন চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ‘ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ (ড্যাব)-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তারেক রহমান বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে। এক বছর আগে ৫ আগস্ট দেশে বহু প্রত্যাশিত একটি পরিবর্তন হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, ওইদিন হঠাৎ করে দেশের মানুষ বুক ভরে শ্বাস নিতে পেরেছে। এরপর তারা চায় সামনের দিনগুলো আরও ভালো হোক।

তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষের সামনে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, সেটি পূরণ করতে হবে। জুলাই-আগস্টেই দেড় হাজার মানুষ গুম ও খুনের শিকার হয়েছেন, আর গত ১৫ বছরে এ সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে কয়েক লাখ মানুষ বিভিন্নভাবে আহত হয়েছেন। এই মানুষগুলোর প্রত্যাশা যদি আমরা সবাই মিলে পূরণ করতে পারি, তাহলেই আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

