ঢাকায় শেখ হাসিনার মামলার দুই আসামি যশোরে ডিবির হেফাজতে

ঢাকা মহানগরীর যাত্রাবাড়ী থানার এক মামলার আসামি যুবলীগ নেতা মো. এনামুল হক ও মো. রোবেল হোসেনকে যশোর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। শুক্রবার দুপুরে যশোর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী সংঘের খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন চলাকালে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ সূত্র জানায়, এনামুল হক (টাঙ্গাইল সদর) ও রোবেল হোসেন (চরফ্যাশন, ভোলা) ঢাকা দক্ষিণ যুবলীগের সক্রিয় নেতা এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী সংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। তারা যাত্রাবাড়ী থানার সিআর ৯৩৭/২০২৪ মামলার যথাক্রমে ৬২ ও ৬৪ নম্বর আসামি। মামলার প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আবুল বাশার জানান, আটক দুইজনের বিরুদ্ধে ঢাকার রমনা থানায় একটি মামলা রয়েছে এবং ময়মনসিংহের একটি মামলায় তাদের নাম আছে, তবে আসামির তালিকায় নেই। অন্যান্য থানায় মামলা আছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে।আজ শনিবার তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ডিবি পুলিশের ওসি মঞ্জুরুল হক ভুঁইয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়। যাত্রাবাড়ীর মামলাটি সিআর হওয়ায় আদালতের নির্দেশনা ছাড়া গ্রেপ্তার করা যায় না।
জেলা বিএনপির নেতারা দাবি করেছেন, এনামুল ও রোবেল যাত্রাবাড়ীর যুবলীগ ক্যাডার এবং বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়ন চালিয়েছেন।
এদিকে শনিবার কোতোয়ালি থানায় ফতেপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ওহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা হয়েছে (মামলা নং–২৯/০৯.০৮.২০২৫)।