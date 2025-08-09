হাসিনা শুধু স্বৈরশাসক ছিলেন না, মাদকের নেত্রী ছিলেন: এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, মাদক আমাদের শেষ করে দিয়েছে। এটি সমাজ, মানবিকতা ও পরিবারগুলোকে ধ্বংস করেছে।
শেখ হাসিনা শুধু স্বৈরশাসক ও ফ্যাসিবাদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মাদকের নেত্রী। সমাজ ধ্বংসের নেত্রী ছিলেন হাসিনা। হাসিনার অপরাজনীতি ও ফ্যাসিবাদ যেন আবারও এ দেশের রাজনীতিতে মানুষের ওপর আঘাত হানতে না পারে।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চরমোহনা ইউনিয়ন বিএনপির ওয়ার্ড প্রতিনিধি নির্বাচনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া।
সভায় এ্যানি বলেন, হাসিনা এখন দেশের বাইরে বসে ষড়যন্ত্র করছেন। টাকার অভাব নেই—হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা ও ডলার পাচার করে বিদেশে বসে পার্শ্ববর্তী দেশের মদদে বাংলাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য মাদক দিয়ে আমাদের যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ ও তরুণ সমাজকে ধ্বংস করছেন। কারণ যুবক, তরুণ ও ছাত্ররা পাহাড়-পর্বতের মতো শক্তি—এরা ‘পাওয়ার হাউজ’। এ শক্তিকে ধ্বংস করতে পারলে পার্শ্ববর্তী দেশ মনে করে, বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।
তিনি বলেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই বাংলাদেশকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে সার্ক গঠনের মাধ্যমে তিনি বিশ্বকে বার্তা দিয়েছিলেন—‘বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে, কিন্তু প্রভু নেই। ’ সার্ক গঠন করে তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবস্থান বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছিলেন।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন, আজ বাংলাদেশের মানুষই আমাদের বড় অবলম্বন ও সম্বল। এ মানুষকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন। সেজন্য তিনি নির্বাচনের আগে পরিকল্পনা করছেন—১৮০ দিনের মধ্যে কীভাবে এক-দুই কোটি মানুষকে চাকরি দেওয়া যায় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। বাংলাদেশের মানুষের নেতৃত্বে আসার মতো অবস্থান তার মধ্যে তৈরি হয়েছে।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশে এ্যানি বলেন, আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে লক্ষ্মীপুরের চারটি আসন তারেক রহমানকে উপহার দিয়ে তার হাতকে শক্তিশালী করতে চাই। এখন থেকে ঘরে ঘরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সালাম পৌঁছে দেবেন।
তিনি আরও বলেন, আইটি (তথ্যপ্রযুক্তি) কিংবা এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-এর মাধ্যমে কেউ যেন বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে না পারে, সেজন্য নির্বাচনী এলাকায় একটি আইটি গ্রুপ বা অনলাইন অ্যাক্টিভেট গ্রুপ গঠন করতে হবে।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হবেন বেগম খালেদা জিয়া। জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারি—তারেক জিয়ার নেতৃত্বে ও খালেদা জিয়ার পরামর্শে আগামী দিনে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। জনগণের দল বিএনপি আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দেবে।
তিনি বলেন, মানুষের খুব বেশি চাহিদা নেই—মানুষ শুধু শান্তি চায়, যে শান্তি গত ১৭ বছর ছিল না। তখন লুটপাট, দুর্নীতি, দুঃশাসন ছিল, যা ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালেও ছিল। জিয়ার শাসন, বিএনপির শাসন আর হাসিনা ও শেখ মুজিবের শাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। আগামী দিনে সেই পার্থক্যটি তারেক রহমানের নেতৃত্বে জাতির সামনে তুলে ধরা হবে। জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেব—আমরা জনগণের পাশে আছি এবং থাকব। আগামী দিনে বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত, দুঃশাসন, করাপশন ও ক্রাইমমুক্ত। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করা হবে।
আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, জেলা বিএনপির সদস্য অ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ প্রমুখ।
রায়পুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জেডএম নাজমুল ইসলাম মিঠুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সফিকুর রহমান ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন- জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম হাওলাদার, রায়পুর পৌরসভার সাবেক মেয়র এবিএম জিলানী, পৌর বিএনপির সদস্য সচিব জিএম আলমাস প্রমুখ।