ঢাকা আওয়ামী লীগের নেতা ঝিনাইদহের মহেশপুর সিমান্ত থেকে জনতার হাতে আটক

অবৈধভাবে ভারতে যাওয়া সময় তিন দালাল সহ ঢাকা দক্ষিণের আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোঃ রিয়াজ উদ্দিনকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুর সিমান্ত থেকে স্থানীয় জনতার হাতে আটক হয়েছে। আটকের পর তাদেরকে মহেশপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
শনিবার (০৯ আগস্ট) সকালে এ ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ নেতা রিয়াজউদ্দিন ছাড়াও আটক দালালরা হলেন- স্বরুবপুর ইউনিয়নের পেপুলবাড়িয়া গ্রামের রিয়াজ, ফয়েজ ও মিরাজ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানা জায়, আটককৃতরা মানবপাচার চক্রের সদস্য। এরমধ্যে রিয়াজ কিছুদিন আগে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত হন। তবে গত তিন দিন ধরে ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে সীমান্ত পার করিয়ে দিতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন তারা। সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার কথা বলে আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং এটিএম কার্ড নেন দালালরা। সবশেষ শনিবার সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পাড় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি কাঁচা সড়ক দিয়ে ভারতীয় সিমান্তের দিকে এগুতে থাকে তারা।
বিষয়টি স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আটকের পড়ে বিজিবি ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
মহেশপুর থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজ্জাদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে চারজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়। একজনের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব থানায়, সে ঢাকা দক্ষিণের আওয়ামী লীগ নেতা। তার বিরুদ্ধে ঢাকায় একাধিক মামলার রয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।