যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের গভীর উদ্বেগ

প র স ব জ ঞপ ত
⌚ প্রকাশিত
jessore map

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিনু আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মোর্শেদ আলম এঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন।

নেতৃদ্বয় গভীর উদ্বেগের সাথে বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনসহ সারা দেশে সাংবাদিকদের হত্যা ও নির্যাতন করা হচ্ছে। যা স্বাধীন গণমাধ্যমের পরিপন্থী। এতে প্রমান করে রাষ্ট্র সাংবাদিক তথা দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

এদিকে অপর এক বিবৃতিতে যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা ও দৈনিক লোকসমাজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবির নান্টু, উপদেষ্টা বদরুদ্দিন বাবুল ও একেএম গোলাম সরওয়ার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন।

