পলাতক শেখ হাসিনাকে যারা আশ্রয় দিয়েছে, তারা বাংলাদেশের বন্ধু নয় – নার্গিস বেগম

পলাতক শেখ হাসিনাকে যারা আশ্রয় দিয়েছে, তারা বাংলাদেশের বন্ধু নয় – নার্গিস বেগম

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম বলেছেন, বিএনপি সব সময় জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। অতীতে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সন্ত্রাসী শক্তি দিয়ে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন। আর বিএনপি জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এক যুগেরও অধিক সময় ধরে বিরামহীন আন্দোলন করে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি—জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালাবদল ঘটাবে। তাই আগামীতে জনগণ যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে, তার জন্য বিএনপি নির্বাচনের দাবি করছে। যাতে করে জনগণ নির্ভয়ে তাদের মত প্রকাশের মাধ্যমে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শনিবার যশোর নগর মহিলা দলের ৬ নম্বর ওয়ার্ড শাখা আয়োজিত নারী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। শংকরপুর সার গোডাউন মোড়ে অনুষ্ঠিত এই নারী সমাবেশে অধ্যাপক নার্গিস আরও বলেন, বিএনপি সব সময় দেশকে নিরাপদে রাখতে চায়। আজকে পলাতক ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে যারা আশ্রয় দিয়েছে, তারা কখনোই বাংলাদেশের বন্ধু হতে পারে না। অতীতেও তারা আমাদের বন্ধু ছিল না—বন্ধুর ছদ্মবেশে শোষণ করেছে। তাই এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেক চর রয়েছে, এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়। বিভেদ সৃষ্টি করে তারা আবার ফিরে আসতে চায়—এ থেকে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক—দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে বিএনপি সব সময় জনগণের পাশে থাকে, এটিই বিএনপির রাজনৈতিক ঐতিহ্য। বিএনপি একটি উদার গণতান্ত্রিক দল। বিএনপি এ দেশের সকল ধর্মের মানুষের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনে বিশ্বাসী। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আজ অনেকে ধর্মের কথা বলে ভয় দেখাতে চায়। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভক্ত করতে চায়—আমরা তাদের প্রতিহত করব। অতীতের মতোই বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

নারী নেত্রী আলম আরা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন—জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, নগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাসুম,

নগর মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সাবিহা সুলতানা, নগর বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। নারী সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা মহিলা দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ারা পারভীন আনু।

