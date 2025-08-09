বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন করলেন পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সচিব

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সচিব জনাব এম এ আকমল হোসেন। শনিবার ৯ আগস্ট সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিনি বন্দরের সম্মেলন কক্ষে বন্দরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
সভায় বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. নাজিব হাসান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শওকত হোসেনসহ বন্দর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় সভায় সিনিয়র সচিব বলেন,বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া বন্দরের আবাসন সমস্যার দ্রুত সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশও দেন তিনি।
পরে তিনি বেনাপোল আইসিপি চেকপোস্ট, কাস্টমস-ইমিগ্রেশন ভবন এবং নতুন কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল পরিদর্শন করেন। দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে তিনি যশোরের উদ্দেশ্যে বেনাপোল ত্যাগ করেন।