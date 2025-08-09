যশোরে এক ব্যবসায়ী নেতার স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

যশোর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে নওয়াপাড়ার ব্যবসায়ী মফিজুর রহমান দপ্তরীর স্ত্রী লাবণ্য রহমান অভিযোগ করেন, শিল্প ও বন্দরনগরী নওয়াপাড়ার ব্যবসায়ী মেসার্স জাফ্রিদী এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ শাহনেওয়াজ কবির টিপুর ষড়যন্ত্রে তার পরিবার পথে বসেছে।
তিনি বলেন,দেশের শীর্ষ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপের গম বিক্রির এজেন্ট শাহনেওয়াজ কবির টিপু আন্ডার রেটে গম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নওয়াপাড়ার অসংখ্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। তার স্বামী ২০১২ সাল থেকে সুনামের সঙ্গে কয়লা, সার, ভুট্টা ও গমের ব্যবসা করে আসছেন। জনি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে টিপুকে নগদ চার কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়, যার মধ্যে এক কোটি টাকা তার স্বামী মফিজুর রহমান দপ্তরীর প্রতিষ্ঠান মেসার্স মফিজ ট্রেডিং বিনিয়োগ করে।
অভিযোগে বলা হয়, ব্যবসায়িক চুক্তি অনুযায়ী গম সরবরাহ না করায় জনি এন্টারপ্রাইজ টাকা ফেরতের চাপ দিলে টিপু গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর ইউসিবি ব্যাংকের মাধ্যমে দুই কোটি টাকা ফেরত দেন। পরবর্তীতে তার স্বামী সেই টাকা ব্যবসায়িক অংশীদার ও ঋণদাতাদের ফেরত দেন। তবে অবশিষ্ট দুই কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা বকেয়া থাকায় চাপ দিলে টিপু নিজের স্ত্রীকে দিয়ে মিথ্যা অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলা সাজান।
মিসেস লাবণ্য রহমান দাবি করেন,ঘটনা সাজানো সময়ের পরও জনি এন্টারপ্রাইজ ও জাফ্রিদী এন্টারপ্রাইজের মধ্যে কয়েক কোটি টাকার ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছে, যা মামলার অভিযোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তিনি জানান,বর্তমানে তার স্বামী আত্মগোপনে থাকায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হারিয়ে তারা চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।
তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান, প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে প্রতারণার শিকার ব্যবসায়ীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হোক এবং তার স্বামীর সুনাম ফিরিয়ে দেওয়া হোক। একই সঙ্গে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন,যদি তার স্বামী অপহরণ বা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তার সন্তানদের নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন।