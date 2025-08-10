হারানো অস্ত্রের খবর দিলে পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

গণঅভ্যুত্থানের সময় হারানো অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
রোববার (১০ আগস্ট) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা শেষে তিনি এ কথা জানান।
উপদেষ্টা বলেন, আমাদের যেসব হাতিয়ার হারিয়ে গেছে, সেগুলো উদ্ধারে আমরা একটা সার্কুলার দিচ্ছি এবং পুরস্কার ঘোষণা করছি।
তিনি বলেন, আমরা একটি কমিটি করে কত টাকা দিতে পারি, সে অনুযায়ী একটি সার্কুলার দেব। কেউ খবর দিতে পারলে পুরস্কারটা তিনি পাবেন।
কত অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সাত শতাধিক অস্ত্র বাইরে রয়ে গেছে, এটা আনুমানিক।