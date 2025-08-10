ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে শক্তিশালী একাদশ নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে টানা দুই ম্যাচের দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এই ম্যাচে হার এড়াতে পারলেই প্রথমবারের মতো এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা পাবে সাগরিকারা।
রোববার (১০ আগস্ট) লাও ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে তৃতীয় ম্যাচের শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশের মেয়েরা।
দুই দলেরই দুই ম্যাচ শেষে পয়েন্ট ৬। তবে বাংলাদেশ গোল করেছে ১১টি ও দক্ষিণ কোরিয়া ১০টি। এক গোল বেশি করায় দক্ষিণ কোরিয়াকে টপকে বাংলাদেশ আছে টেবিলের শীর্ষে। তাই শেষ ম্যাচে ড্র করলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ
বাংলাদেশের একাদশ: স্বর্ণা রানী (গোলরক্ষক), নাবিরান খাতুন, জয়নব রিতা, আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), স্বপ্না রানী, সাগরিকা, তৃষ্ণা রানী, মুনকি আক্তার, সিনহা জাহান শিখা, পূজা দাস ও শান্তি মার্ডি।