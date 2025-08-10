প্রথমবারের মতো অ-২০ নারী এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

পিএমপ্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও সেরা তিন রানার্সআপের একটি হয়ে টুর্নামেন্টের মূল পর্বের টিকিট কেটেছেন তৃষ্ণা-সাগরিকারা।

আজ (রোববার) লাওসে গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরে যায় বাংলাদেশ। এতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে খেলার সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়। তবু টিকে থাকে সেরা তিন রানার্সআপের একটি হয়ে মূল পর্বে অংশগ্রহণের।

অন্যান্য গ্রুপের ম্যাচগুলোর ফলাফলে পক্ষে এলে সেরা তিন রানার্সআপ হিসেবে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত হয় বাংলাদেশ, জর্ডান এবং চাইনিজ তাইপের।

গ্রুপপর্বে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে স্বাগতিক লাওসকে ৩-১ এবং পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে হারিয়ে দেয় পিটার বাটলারের শিষ্যরা।

এর আগে গত মাসে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপে নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় দল। অল্প সময়ের ব্যবধানে এবার ইতিহাস গড়ল অনূর্ধ্ব-২০ দলও।

আগামী বছরের এপ্রিলে ১২ দল নিয়ে থাইল্যান্ডে হবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR