যশোরে দ্রুতগতির ট্রাক কেড়ে নিল ফল বিক্রেতার প্রান

যশোর খুলনা মহাসড়কের শাখারীগাতী নামক স্থানে (হিরো কোম্পানি সামনে) বেপরোয়া দ্রুতগতির ড্রাম ট্রাক কেড়ে নিল ফল বিক্রেতার প্রাণ। পরিবারের একমাত্র উপার্জন ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সরজমিনে গিয়ে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো নিজ ভ্যানে করে বিভিন্ন প্রকার ফল বিক্রি করে রাত্রে বাড়ি ফিরছিলেন শুকুর আলী।
রাত ১০:২০ মিনিটে শাঁখারিগাতি রাস্তার মোড়ে আসলে যশোর থেকে নওপাড়া গামী একটি ড্যামট্র্যাক অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে গেলে সরাসরি শুকুর আলীর ভ্যানে ধাক্কা দেয় এবং চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলে শুকুর আলী (৫৫) নিহত হন।
নিহত শুকুর আলী যশোর সদর উপজেলার হাটবিলা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার পুত্র। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ট্রাকটিকে আটক করেছে। উল্লেখ্য নিহত শুকুর আলীর একটি ছেলে পাঁচ বছর আগে মাটি বহনকারী ট্রাক্টরের চাকাই পিস্ট হয়ে নিহত হয়েছিলেন। তাছাড়া শুকুর আলীর বড় বোন বর্তমান ক্যান্সার রোগী। এমন একটি দরিদ্র অসহায় পরিবারের এমন বিপদে এলাকাবাসীকে হতবাক করেছে।
এদিকে একটি সূত্র জানাই, নোয়াপাড়া থেকে যশোর পর্যন্ত ড্রামট্রাক গুলো বেপরোয়া ভাবে চলাচল করে। অধিকাংশ গাড়ির ড্রাইভারদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই এবং গাড়ির ফিটনেস ও নাই, নোয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের সাথে মাসিক কন্টাকে গাড়িগুলো চলাচল করে থাকে। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন হাই রোডে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ ও এলাকাবাসী।