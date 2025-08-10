যশোরে বিল হরিণা বাঁচাও আন্দোলনের মতবিনিময় সভা

“বিল হরিণার পাড়ে জনতা, গড়ে তোল একতা” এই স্লোগানকে সামনে রেখে যশোর সদর উপজেলার ১১নং রামনগর ইউনিয়নের সতীঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১০ আগস্ট) বিকেল ৪টায় ‘বিল হরিণা বাঁচাও আন্দোলন’-এর উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল সাত্তার গাজী এবং সঞ্চালনা করেন আন্দোলনের আহ্বায়ক শেখ রাকিবুল ইসলাম নয়ন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির আহ্বায়ক খন্দকার আজিজুল হক মণি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর সদস্য সচিব আবু সাঈদ, আতিকুর রহমান, অধ্যাপক প্যাভেল চৌধুরী, অধ্যাপক শহিদুল আলম, শাহজান নান্নু, ডা. আহসান হাবিব, আসাদুজ্জামান আসাদ, মুন্সি নাজমুল হোসেন, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, ফিরোজ হোসেন, মাসুদুর রহমান টিটো ও বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলী।

এছাড়া অর্ধশতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক—গৌবন্দ বিশ্বাস, ছবুর গাজী, জোহর আলী, চান্দ আলী, আফজাল হোসেন, রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন বিশ্বাস প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) যশোর জেলা কমিটি। পরিচালনায় ছিলেন ইসলাম মুন্না ও কামরান হোসেন।

