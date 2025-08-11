এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় নিহত ১, আহত ৬

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন।
রোববার (১০ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে নিমতলা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তি হানিফ পরিবহনের সুপারভাইজার মো. বাচ্চু (৩৫)। আহতরা হলেন রউনত (১৯), মোহাম্মদ লুৎফর (৬০), ও রায়হান (২৫)। অন্যদের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকামুখী হানিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যান এবং অন্তত ছয়জন আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার কারণে এক্সপ্রেসওয়ের প্রায় ৩ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, নিহতের মরদেহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাস ও ট্রাক হাসাড়া হাইওয়ে থানায় জব্দ করা হয়েছে।