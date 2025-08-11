যশোর শিক্ষাবোর্ডে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষা পরিবর্তিত ৬৭০ জনের মধ্যে ২৭১ জিপিএ ৫

যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার উত্তর পত্র পুনঃনিরীক্ষার ফলাফলে অকৃতকার্য হওয়া ১৮৭ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। নতুন করে জিপিএ-৫, পেয়েছে ২৭১। রোববার (১০ আগস্ট) প্রকাশিত ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে।
কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত ৪৯ হাজার ৭৭৯ পরীক্ষার্থী উত্তর পত্র পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করে। এরমধ্য থেকে ৬৭০ পরীক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে অকৃতকার্য থেকে ১৮৭ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। আর নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২৭১। এছাড়া এফ থেকে এ গ্রেড-২৩, এফ থেকে এ মাইনাস গ্রেড-৩৩, এফ থেকে বি গ্রেড-২৩, এফ থেকে সি গ্রেড-৩৪ ও এফ থেকে ডি গ্রেড পেয়েছে ৭৪ পরীক্ষার্থী।
সি থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১, বি থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২, এ মাইনাস থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩, এ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৬৫ পরীক্ষার্থী। এছাড়া ডি থেকে সি গ্রেড ৪, সি থেকে এ মাইনাস ৪, সি থেকে বি গ্রেড ১৩, বি থেকে এ গ্রেড ৩, বি থেকে এ মাইনাস গ্রেড ৫৫, এ মাইনাস গ্রেড এ গ্রেড পেয়েছে ১৩৩ পরীক্ষার্থী।
এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড.আব্দুল মতিন জানান,পরীক্ষা উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকদের কিছু ভুলক্রুটি ছিল, কিছু প্রশ্নে নম্বর দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়নি। উত্তরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে সেসব ভুল সংশোধন করা হয়েছে।শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য ফলাফল দেয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত. ১০ জুলাই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৫১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে পাস করে ১ লাখ ২ হাজার ৩১৯। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ফলাফল প্রকাশে পরের দিন থেকে সাত দিন নির্ধারণ করে দেয়া হয়।