জুলাই আন্দোলনে অনেক নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জুলাই আন্দোলনে অনেক নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
সোমবার (১১ আগস্ট) রাজধানীর কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র (ঢাকা-৩ আসনের ৩ নম্বর কেন্দ্র) পরিদর্শন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, জুলাই আন্দোলনে অনেক নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আমরা চাই, কোনো নিরীহ মানুষ যেন আইনের আওতায় না আসে। এজন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং এ ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। কিছু অর্থের বিনিময়ে কিছু নিরীহ মানুষকে আসামি করা হয়েছে—এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এখন মানুষ অনেকটা অসংবেদনশীল হয়ে গেছে—কোনো ঘটনা ঘটলে প্রতিহত করার বদলে অনেকে ভিডিও করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আগে দেখতাম, একটি শিশু পানিতে পড়ে গেলে অন্য কেউ লাফ দিয়ে উদ্ধার করত, কিন্তু এখন অনেকেই ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।
তিনি আরও বলেন, যেসব স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা হয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্টদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। শুধু সাংবাদিক নয়, সাধারণ জনগণের ওপরও যাতে হামলা না হয়, সেজন্য সবাইকে প্রতিবাদী হতে হবে। চোখের সামনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সেটি প্রতিহত করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব।
৫ আগস্টের পর আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে—ইতোমধ্যে ২০ জন খুন হয়েছেন। এ অবস্থায় নির্বাচনে বড় কোনো শঙ্কা আছে কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, শুধু আমরা নয়, জনগণও একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায়। এজন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেওয়া হবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আমরা কাজ করছি এবং উদ্ধারও হচ্ছে। আমরা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছি—যে তথ্য দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।
পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা কেন আনা হচ্ছে—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বডি ক্যামেরা থাকলে প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে দেখা যাবে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা। বর্তমানে পুলিশ, কারারক্ষী ও বিজিবির কাছে কিছু বডি ক্যামেরা আছে। আমরা আরও ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রতিটি থানা সদরেও দেওয়ার চিন্তা করছি। বডি ক্যামেরা দিয়ে সিসি ক্যামেরার মতো পর্যবেক্ষণ সম্ভব।
প্রতি কেন্দ্রে আগের মতোই পুলিশ সদস্য থাকবে নাকি সংখ্যা বাড়বে—এমন প্রশ্নে তিনি জানান, প্রতি কেন্দ্রে ৬ জন পুরুষ আনসার, ৪ জন নারী আনসার ও ২ জন অস্ত্রধারী আনসার থাকে। এবার প্রিসাইডিং অফিসারের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত ১ জন অস্ত্রধারী আনসার দেওয়া হবে। এছাড়া আরও ২-৩ জন অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্য থাকবেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবার প্রায় ৮০ হাজার সেনাসদস্য নিয়োগ করা হবে। বিজিবি, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ডসহ অন্যান্য বাহিনীও থাকবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পর্যাপ্ত তৎপরতা থাকবে। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম এবং জনগণ—সবার ভূমিকা অপরিহার্য। আপনারা সবসময় সত্য সংবাদ প্রকাশ করেন, আগের মতো পার্শ্ববর্তী দেশের মিথ্যা প্রচার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আশা করি, আপনারা সঠিক সংবাদ প্রচার অব্যাহত রাখবেন।