গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা: যশোরে মানববন্ধন

গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে যশোরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে প্রেসক্লাব যশোরের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুনের সভাপতিত্বে ,ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন যশোর সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি ও দৈনিক কল্যাণ পত্রিকার সম্পাদক একরাম-উদ-দৌলা, দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবির নান্টু, প্রেসক্লাব যশোরের সহ-সভাপতি শেখ দিনু আহমেদ,সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান,যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাজেদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মোরশেদ আলম,বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন যশোর শাখার সাবেক সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ।
এছাড়া মানববন্ধনে স্থানীয় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা মানববন্ধনে অংশ নেন।মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশে একের পর এক সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটছে, কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় এ ধরনের নৃশংসতা বন্ধ হচ্ছে না। তারা সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের দাবি জানান। পাশাপাশি সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানান।