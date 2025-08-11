শার্শায় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

যশোরের শার্শায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট-২০২৫) সকালে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. কাজী নাজিব হাসান।
সভায় ইউএনও ডা. কাজী নাজিব হাসান বলেন, “উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার কঠোরভাবে দমন করতে হবে। মাদকবিক্রেতাদের তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।”
তিনি আরও বলেন, “আইনের শাসন নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। কোনো অপরাধী যেন ছাড় না পায়।”
সভায় উপস্থিত ছিলেন শার্শার সাবেক সংসদ সদস্য মফিকুল হাসান তৃপ্তি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আজিজুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শওকত মেহেদী সেতু, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জাহান-ই-গুলশান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শাহরিয়ার মাহমুদ রনজু, সমাজসেবা কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম, শার্শা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) খন্দকার শাহ আলম, বেনাপোল পোর্ট থানার প্রতিনিধি এসআই মানিক কুমার সাহা, বিজিবি’র প্রতিনিধি, আনসার ভিডিপির কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক-জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় উপজেলা পর্যায়ে চলমান বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সামাজিক অপরাধ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।