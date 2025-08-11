চৌগাছায় পরিবেশ দূষণ ৬৪ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫ হাজার জরিমানা

যশোরের চৌগাছায় ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে ৬৪ কেজি পরিবেশ দূষণ পলেথিন জব্দ ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
সোমবার(১১ আগষ্ট) দুপুর ১ টার সময় বাজারের ছাত্তার স্টোরে মুদি দোকান স্বত্বাধিকার বি এম ফারুক হোসেন (৪৫) ভ্রাম্যমাণ আদালত মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে ৬৪ কেজি পলিথিন যার অনুমান মূল্য ১৫০০০ হাজার টাকা ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভূমি সহকারী কমিশনারের ও মির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাজমিন জাহান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের রিসোর্স অফিসার সৌমেন মিত্র, অফিস সহকারী শরিফুল ইসলাম সহ পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
বাজারের ব্যবসায় সমিতির নেতৃবৃন্দ দাবি করেন পরিবেশ দূষণ অবৈধ পলিথিনের কারখানা বন্ধ করলে পরিবেশ দূষণ পলিথিন ও পলিব্যাগ দেশের বিভিন্ন বাজারে থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।