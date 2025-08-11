যশোর যুবদল নেতা সাদিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

বিএনপির যশোর পৌর যুবদলের ২ নম্বর ওয়ার্ড শাখার যুগ্ম সম্পাদক মো. সাদিক (৪০) আর নেই। টানা সাতদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে সোমবার সকাল ৭টায় ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, দুই শিশু সন্তান, মা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
গত ৪ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে যশোর শহরের চুড়িপট্টি এলাকায় নিজ ভবনের ছাদ পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশত পায়ে বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে পড়ে চারতলা থেকে নিচে পড়ে যান সাদিক। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে যশোর জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
মো. সাদিক চুড়িপট্টি এলাকার মৃত শেখ হিরুর ছেলে। তার মৃত্যুতে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, যশোর জেলা যুবদলের সভাপতি এম তমাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আনছারুল হক রানা,
পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, সদস্য সচিব শেখ রবিউল ইসলাম রবি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
সহযোদ্ধা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তরুণ এই নেতার অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না।