যশোর এম এম কলেজে ১৪ বছর পর ছাত্রশিবিরের নবীন বরণ

দীর্ঘ ১৪ বছর পর প্রকাশ্যে নবাগত শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান করেছে ছাত্রশিবির। এতে এমএম কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষ ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের আট শ’ নবীন শিক্ষার্থীকে পবিত্র কোরআন ও বিশেষ উপহার দিয়ে বরণ করা হয়।
১১আগস্ট মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় কলেজ প্রাঙ্গনে শাখা ছাত্রশিবির অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
শিবিরের এমএম কলেজ শাখা সভাপতি রাসেল ফারহান উদ্বোধনী বক্তব্যে রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক ও কার্যকরি পরিষদের সদস্য আমিরুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক সভাপতি এবং চৌগাছা-ঝিকরগাছা আসনের পদ প্রার্থী মসলেহউদ্দিন ফরিদ,কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক ও কার্যকরি পরিষদের সদস্য ফকরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কার্যকরি পরিষদের সদস্য ও যশোর শহর শাখার সভাপতি কেএম আশরাফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক ও কার্যকরি পরিষদের সদস্য আমিরুল ইসলাম বলেন, জুলাই বিপ্লবে তরুনরা মাত্র ৩৬ দিনে শেখ হাসিনার ১৬ বছরের সাম্রাজ্য ধুলায় মিশায়ে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। বিগত স্বৈরাচার সরকার ছাত্র শিবিরের সকল কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা ছাত্র শিবিরকে হত্যা করাকে জায়েজে পরিনত করেছিলো। সকল ক্যাম্পাসে স্বৈরাচারী গোষ্ঠী ছাত্র শিবিরকে আতঙ্কের নামে পরিনত করেছিলো। ছাত্র শিবির সব সময় মেধাবীদের মূল্যায়ন করে থাকে।
দূর্ভাগ্যজনক ভাবে বিগত সৈরাচার সরকার মেধাবীদের মূল্যায়ন করে নি। ৫ ই আগস্ট পরবর্তী শপথ নিয়েছে আগামীতে মেধাবীরাই রাষ্ট্র কাঠামো পরিচালনা করবে । ছাত্র শিবির ৫ আগস্ট পরবর্তী কোন চাঁদাবাজি করেনি, টেম্পু স্ট্যান্ড দখল করেনি। ছাত্রশিবির ছাত্র বান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ছাত্র শিবির শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়নি, ছাত্র শিবির কলম তুলে দিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, শহীদদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাবো। আগামীর বাংলাদেশ হবে ইনসাফের বাংলাদেশ।