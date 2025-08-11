যশোরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৭৩ ইউনিট একযোগে বিলুপ্ত

যশোর জেলার চারটি উপজেলা ও ছয় পৌরসভার মোট ৭৩টি ইউনিট কমিটি একযোগে বিলুপ্ত করেছে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল। সোমবার জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শামীম আকতারের স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
বিলুপ্ত কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে চৌগাছার ১১ ইউনিয়ন, বাঘারপাড়ার জহুরপর, বন্দবিলা ও নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়ন, অভয়নগরের ৮ ইউনিয়ন ও মণিরামপুরের ১৭ ইউনিয়ন; বাঘারপাড়া ও নওয়াপাড়া পৌরসভার সব ওয়ার্ড, মণিরামপুর পৌরসভার ১, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড; কেশবপুর পৌরসভার ১, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড; বেনাপোল পৌরসভার ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং যশোর পৌরসভার ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড। এছাড়া শার্শার ১১টি ইউনিয়নে ৭ দিনের মধ্যে কর্মিসভা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সাংগঠনিক সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান অনেক ইউনিট নেতার অনুপস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তার উপস্থিতিতেই নিষ্ক্রিয় কমিটিগুলো বিলুপ্ত ও সংশ্লিষ্ট নেতাদের শোকজের সিদ্ধান্ত হয়।
এ বিষয়ে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রাজিদুর রহমান সাগর বলেন, অনেক ইউনিটে সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে, কেউ কেউ বিদেশে আছেন। কার্যক্রম গতিশীল ও শক্তিশালী করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।