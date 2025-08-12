এবার বাতিল হলো বিমান বাংলাদেশের ২ ফ্লাইট

বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে উড়োজাহাজ সংকট দেখা দিয়েছে। এর ফলে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা-কুয়েত ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের দুটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কোনো উড়োজাহাজ মেরামতের পর উড্ডয়ন করছে; আবার কোনোটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে ঢাকা থেকে আজ কুয়েত ও দুবাইয়ের দুটি ফ্লাইটই পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ দিয়ে। উড়োজাহাজ সংকটে উভয় ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি-৩৪৩ ফ্লাইটটি ছাড়ার কথা ছিল বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে। আর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে দুবাইগামী ফ্লাইটটি বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, আজকের বাতিল হওয়া কুয়েত ও দুবাইয়ের ফ্লাইটটি আগামীকাল ছেড়ে যাবে। নতুন সময়সূচি যাত্রীদের জানানো হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, রোমে যে ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড আছে, সেটি উড্ডয়ন উপযোগী করতে আজ বিমানের নিজস্ব পাঁচজন প্রকৌশলী সেখানে গেছেন। আশা করা যাচ্ছে— সন্ধ্যা নাগাদ উড়োজাহাজটি উড্ডয়ন উপযোগী হবে। পরবর্তী সময়ে রোমের হোটেলে থাকা যাত্রী ও ক্রুদের ওই উড়োজাহাজে করে ঢাকায় আনা হবে।

এর আগে, ১০ আগস্ট রোমে বিমানের একটি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ গ্রাউন্ডেড হয়। যা এখনও উড্ডয়ন উপযোগী করতে পারেননি বিমান কর্তৃপক্ষ। ফলে ওই ফ্লাইটে থাকা ২৬২ জন যাত্রীসহ ক্রুদের সবাইকে হোটেলে রাখা হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা বিমানের খরচে হোটেলে থাকবেন।

উল্লেখ্য, গত একমাসে উড়াল দেওয়ার আগে ও পরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের অন্তত ৯টি উড়োজাহাজে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। চাকা খুলে পড়া, ফেটে যাওয়া, ইঞ্জিনে অতিরিক্ত কম্পন, কেবিনের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ল্যান্ডিং গিয়ারের দরজা ঠিকভাবে বন্ধ না হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখযোগ্য।

 

