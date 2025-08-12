চৌগাছায় অজ্ঞাত বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

যশোরের চৌগাছায় এক অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরাদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। (১২ আগষ্ট) মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে চৌগাছ্ উপজেলার কমলাপুর মোড় থেকে এ লাশটি উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিক মৃতব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় কয়েকজন জানান, মানসিক ভারসাম্যহীন এই বৃদ্ধ লোকটিকে এলাকায় বেশকিছুদিন ধরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। রোববার দুপুরে কমলাপুর মোড়ে সেলিম হোসেনের পরিত্যাক্ত চায়ের দোকানের পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় তারা। খবর পেয়ে চৌগাছা থানার পুলিশ মরাদেহটি উদ্ধার করে।
চৌগাছা থানার ওসি আনোয়ার হোসেন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, কিভাবে মারা গেছে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। অজ্ঞাত মরাদেহটির ঠিকানা শনাক্তের চেষ্টা চলছে।