যশোরে অবৈধ জর্দা ফ্যাক্টরিতে অভিযান, ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোর জেলা কার্যালয়ের অভিযানে সদর উপজেলার বকচর এলাকায় অবস্থিত মা জদ্দা কেমিক্যাল ওয়ার্কস (জর্দা ফ্যাক্টরি) কে চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামানের নেতৃত্বে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ অভিযান চলে।

সেলিমুজ্জামান জানান, সেখানে যেয়ে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটি পণ্যের সঠিক মোড়ক ব্যবহার করছে না। এছাড়া ট্রেড লাইসেন্স নেই,পরিবেশ ছাড়পত্র নেই এবং বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করছে।

এসব কারণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছথেকে ৪০ হাজার টাকা জমিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কিশোর কুমার সাহা, ক্যাব যশোর জেলা শাখার প্রতিনিধিরা।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR