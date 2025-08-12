যশোর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রলীগের উপস্থিতি ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ

যশোর মেডিকেল কলেজ ছাত্র হোস্টেলে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, ছাত্রলীগ সভাপতি নাফিজ শহিদুল্লাহ শাহী, সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাউদ্দিন, সহ-সভাপতি সামী সাদিক ও সহ-সভাপতি ফাহিম ফয়সাল হোস্টেলের JMC-10 ব্যাচের ছাত্রলীগ সদস্য শেখ সাকিবের কক্ষে গোপন বৈঠক করছিলেন। বিষয়টি টের পেয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে শেখ সাকিব উত্তেজিত হয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।
এ সময় JMC-12 ব্যাচের মেহরাব হোসেন ফাহিম ছাত্রলীগের পক্ষে কথা বললে শিক্ষার্থীদের সাথে তার হাতাহাতি হয়।পরে ছাত্রলীগ নেতারা হোস্টেল ত্যাগ করলেও মেহরাবের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা অব্যাহত থাকে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসেন ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক ডা. আব্দুল্লাহ আল মুক্তাদির ও ডা. প্যারিস। তবে পরে মেহরাব ও তার কয়েকজন বন্ধু হোস্টেল সুপারকে ফোন করে তৎকালীন ছাত্রলীগের ঘনিষ্ঠ ডা. আজম ও ডা. নাঈমকে ডেকে আনেন, যা আবারো উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।
খবর পেয়ে হোস্টেল সুপার ডা.গাজী শরীফ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে ডা. তুহিন, ডা. পরাগ এবং পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত হয়ে উত্তেজনা সম্পূর্ণভাবে মীমাংসা করেন।