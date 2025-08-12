জাতীয় নির্বাচন: যশোর-১ আসনে জনসমর্থনে এগিয়ে নুরুজ্জামান লিটন, ভোটারদের মাঝে বিপুল উৎসাহ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যশোর- ১ (শার্শা) আসনে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। দীর্ঘদিন ১৭ বছর পর ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় ভোটারদের মাঝে দেখা দিয়েছে বিপুল উৎসাহ। বিএনপির চার জন মনোনয়ন প্রত্যাশী এবং জামায়াতে ইসলামীর একক প্রার্থী মাওলানা আজিজুর রহমান প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এ আসনে ।
মনোনয়ন প্রত্যাশীরা প্রতিটি ইউনিয়ন,পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমাবেশ মিছিল মিটিংসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন রাত দিন।
শার্শা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আশারাফুল আলম বাবু বলেন,শার্শায় নির্বাচনী মাঠ এখনও বিএনপির দখলে রয়েছে। এ আসনে বিএনপির একাধীক প্রার্থী থাকলেও মাঠ পর্যায়ের জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে শার্শা উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সর্বকনিষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা আলহাজ নুর“জ্জামান লিটনের। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সময় যেসব বিএনপির নেতা কর্মীরা মামলা হামলার শিকার হয়েছেন তাদের পাশে থেকে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা দিয়েছেন নুর“জজামান লিটন। নুর“জ্জামান ২৫ টি মামলা কাধে নিয়ে এখনও বিএনপির সকল ধরনের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে প্রতিদিনই দলীয় প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। দলীয় স্বার্থে এবারের নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করতে সবাই তারা পাশে থেকে প্রতিদিন শার্শার কোনো না কোনো ওয়ার্ড বা ইউনিয়নে নির্বাচনী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।
এদিকে জামায়াত ইসলামীর প্রকাশ্যে কোনো মিছিল মিটিং করতে দেখা না গেলেও বিভিন্ন এলাকার মাদ্রাসায় ঘরোয়াভাবে বৈঠক করতে দেখা যাচ্ছে। আর ঘর গোছাতে ফরম পূরণ করে নতুন নতুন সদস্য বাড়াচ্ছেন তারা। এবারের নির্বাচনে যশোরের এই আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীকে বিজয়ী করতে একযোগে কাজ করছেন তারা।
শার্শা উপজেলা স্বোচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আমির“ল ইসলাম বলেন, গত সরকারের আমলে নানাভাবে মামলা হামলার স্বীকার হয়েছেন। তারপরও দল থেকে বিচ্যুত হননি। বিগত সরকারের আমলে নেতা কর্মীদের আগলে রেখেছেন তিনি। পাশে থেকেছেন সবসময়। এবারের নির্বাচনে বেনাপোলসহ শার্শাবাসীর দাবি নুর“জ্জামান লিটনই হবে বিএনপির প্রার্থী।
যশোরের-১ শার্শা আসনের ১১টি ইউনিয়নে মোট ভোট কেন্দ্র ১০২টি। এ আসনে বর্তমানে ভোটার সংখ্যা ২৯৯২৮০ জন। এর মধ্যে পুর“ষ ভোটার ১৫০৪৪০ জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ১৪৮৮৮৩ জন।
শার্শা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির শার্শা আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী। তিনিও দলের একজন ত্যাগী নেতা। তিনিও এলাকায় প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচেছন প্রতিদিন।
বিএনপি অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক দফতর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তি, শার্শা উপজেলা বিএনপির বর্তমান সভাপতি আবুল হাসান জহির। তিনি শার্শা আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী। তিনিও মাঠ পর্যায়ে প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিএনপি থেকে আর এক মনোনয়ন প্রত্যাশী শার্শা উপজেলা বিএনপির উপদেস্টা আলহাজ খাইর“জ্জামান মধু। তিনি বিএনপির মনোনয়ন পেতে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে ছুটে বেড়াচ্ছেন।
তবে এ আসনে এবার জামায়াতে ইসলামীর একক প্রার্থী থাকায় ফুরফুরে মেজাজে মাওলানা আজিজুর রহমান। জামায়াতে ইসলামীর একক প্রার্থী কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য মাওলানা আজীজুর রহমান দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন। নেতাকর্মীরা প্রতিদিন সকালে দল বেধে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ফরম পূরণ করে সদস্য সংগ্রহ করছেন।
দু’দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা প্রতিদিন মিছিল ও জনসমাবেশ করে তাদের নির্বচনী মাঠ গরম করছেন। তবে যশোর ১ শার্শা আসনে বিএনপি ও জামায়াত ইসলামী ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বলছেন আমাদেন রাজনৈতিক দলের প্রধান যেভাবে আমাদের নির্দেশ দেবেন আমরা সেভাবেই কাজ করব।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দল যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকেই দলীয় ব্যানারে নির্বাচন করার টিকিট দেবেন। আমাদের মধ্যে দলীয় কোনো কোন্দল নেই। দল যাকে মনোনয়ন দেবেন আমরা সবাই তার পক্ষেই নির্বাচনী কাজ করব।