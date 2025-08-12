চৌগাছায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের র‌্যালি, আলোচনা সভা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

“প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যশোরের চৌগাছায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে র‌্যালি, আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ১০টায় র‌্যালি বের হয়ে বাজার প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের সহকারী কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান এবং পবিত্র গীতা পাঠ করেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি নিমাই সরকার।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোরশেদ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুশাব্বির হোসাইন, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান ও আইসিটি কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অফিসের অফিস সহকারী মাহবুবুর রহমান এবং কোষাধ্যক্ষ আমিনুর রহমান। আলোচনা সভা শেষে ৯ জন যুবক ও যুবতীর মধ্যে মোট ১৪ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR