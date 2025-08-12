চৌগাছার দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ

যশোরের চৌগাছায় পূবালী ব্যাংক পিএলসি-র উদ্যোগে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ১১টায় তরিকুল ইসলাম পৌর কলেজ ও এস এম হাবিব পৌর কলেজ প্রাঙ্গণে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। এটি পূবালী ব্যাংক পিএলসি-র খুলনা অঞ্চলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়।
তরিকুল ইসলাম পৌর কলেজে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ মুনজুরুল আলম লিটু। প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর জেলা পূবালী ব্যাংক পিএলসি-র সহকারী মহাব্যবস্থাপক কাজী শিহাবুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের সভাপতি ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম চঞ্চল, যশোর জেলা পূবালী ব্যাংক পিএলসি-র সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার উজ্জ্বল হোসেন এবং চৌগাছা শাখা ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রভাষক রোকনুজ্জামান, আলাউদ্দিন, নাজমুল কবির, এনামুল কবির, পূবালী ব্যাংকের অফিসার দেব কুমার মণ্ডল, শামীম রেজা, আশরাফুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান।
পরে বেলা ১২টায় এস এম হাবিব পৌর কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, প্রভাষক আলমগীর হোসেন, আসিফ ইকবাল রকি, সাইদুর রহমানসহ দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
যশোর জেলা পূবালী ব্যাংক পিএলসি-র সহকারী মহাব্যবস্থাপক কাজী শিহাবুল ইসলাম জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি প্রতিবছর অব্যাহত থাকবে।