যশোরে মধ্যরাতে যুবলীগ নেতাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে মধ্যরাতে এক যুবলীগ নেতাকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করেছে দূর্বিত্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার পর সদর উপজেলার দৌলতদিহি তরফদারপাড়া গ্রামে। হত্যার শিকার রেজাউল ইসলাম(৫০) দৌলতদিহি গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে।

একসময় তিনি যুবলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে কৃষি কাজ করতেন। রাতে কৌশলে বাড়ি থেকে ডেকেএনেহত্যা করে ফেলে চলে গেছে দূর্বিত্তরা। ঘটনার পর গোটা এলাকাজুড়ে জুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ, ডিবি পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক টিম ঘটনাস্থলের হাজির হয়েছে।

হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) কাজী বাবুল বলেন, খবর পেয়ে তার নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়। সার্বিক বিষয়ে তদন্ত চলছে। লাশ জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, রেজাউলের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে তিনি এলাকার ক্রাস হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR