দারিদ্র্যের অন্ধকার পেরিয়ে সমাজের আলো হয়ে উঠেছে রিপন

বাংলাদেশের সমাজের অন্ধকার প্রান্তে যারা অবহেলিত, দুঃস্থ ও সঙ্কটগ্রস্ত—তাদের জীবনের গল্প তুলে ধরার কাজটা খুব কমই কেউ করে। কিন্তু রিপন হোসেন এমনই এক শিল্পী, যিনি নিজের নাটক ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের কষ্ট, আশা ও মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দেন সমাজের কাছে। তাঁর ফেসবুক পেজ “স্বপ্ন ২৩” হয়ে উঠেছে গরিব ও অসহায় মানুষের জীবনের দর্পণ। ঝিনাইদহ জেলার পাগলা কানাইয়ের ছেলে মোঃ সাইফুর রহমান, যার বেশি পরিচিত নাম ‘রিপন হোসেন’, সেই গল্পগুলো তুলে ধরেছেন। “ওয়ান নিউজ বিডির” ডেস্কে তার সাথে খোলামেলা এক কথোপকথনে উঠে এসেছে তার জীবনের সংগ্রাম, পরিবার ও কাজের সাফল্যের গল্প।
আজকের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমরা কথা বলেছি রিপনের সঙ্গে—জীবনের শুরু থেকে আজকের সফলতা, মেয়েদের অভিনয়, নাটকের গল্প, এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে।
শৈশব, পরিবার ও সংগ্রামের শুরু
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার শৈশব কেমন ছিল? পরিবারে কেমন পরিবেশ ছিল?
রিপন:
আমার শৈশব ছিল খুব সাধারণ আর বেশ চ্যালেঞ্জিং। আমাদের পরিবার খুব বেশি আর্থিক সমৃদ্ধ ছিল না। আমার বাবা একজন সাধারন মানুষ ছিলেন আয় ছিল খুব সীমিত। মা ছিলেন ঘরেই সংসার সামলাতেন। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি দারিদ্র্যের ছায়া, তাই একটা স্বপ্ন ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। খুব বড় স্বপ্ন না, শুধু পরিবারের পাশে দাঁড়ানো আর মানুষের ভালো কাজ করা।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
তখন থেকে কি মনে করতেন, আপনি কোনোভাবে সামাজিক কাজ বা মানুষের কষ্ট তুলে ধরবেন?
রিপন:
না, আসলে সেভাবে ভাবিনি। প্রথমত নিজের জীবনের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছি, আমার আশেপাশে কত মানুষ আছে যারা ভীষণ কষ্টে আছেন, তাদের গল্প কেউ শোনে না। তখন থেকে মনে হলো, আমার মতো যদি কেউ তাদের কষ্ট তুলে ধরে, হয়তো সমাজ বদলাতে পারে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার দুই মেয়ের নাম বৃষ্টি ও শ্রাবনী। তারা কিভাবে আপনার কাজের অংশীদার হলো?
রিপন:
বৃষ্টি আর শ্রাবনী আমার জীবনের বড় উপহার। তারা ছোট থেকেই অভিনয়ে আগ্রহী। আমি যখন নাটক বানাই, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাই। তাদের অভিনয় দেখে অনেকেই অবাক হয়—তারা যেন জীবনের বাস্তবতা মনের কাছে খুব কাছ থেকে জানে। তাদের অভিনয় থেকে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়। এটা আমার জন্য খুব গর্বের বিষয়।
অভিনয় জীবন ও নাটক তৈরির গল্প
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
নাটক বানানোর অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন? কি বিষয়গুলো আপনার নাটকে ফুটে উঠে?
রিপন:
আমার নাটকগুলো মূলত আমাদের সমাজের গরিব, অসহায় মানুষের কষ্টের গল্প বলে। অনেক সময় আমি তাদের জীবন ঘিরে যেসব অবিচার, অন্যায় দেখি, সেটাই নাটকের মূল উপজীব্য হয়। আমি চাই মানুষ যেন চোখ খুলে তাদের কষ্ট দেখতে পারে, আর সমাজ কিছুটা হলেও এগিয়ে আসে তাদের জন্য।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
নাটকগুলোতে বৃষ্টি ও শ্রাবনীর ভূমিকা কেমন?
রিপন:
বৃষ্টি আর শ্রাবনী খুবই প্রতিভাবান দুই মেয়ে। তারা শুধু আমার কাজের সঙ্গী নয়, অনেক সময় নাটকের মনের কথা তাদের অভিনয়ের মাধ্যমে প্রাণ পায়। আমার নাটকে যা থাকে, সেটাকে তারা খুবই নিখুঁতভাবে পরিবেশন করে। ওদের অভিনয় দেখে অনেকেই চোখে জল ফেলেন, আর এটাই আমাদের কাজের সার্থকতা।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন পাচ্ছেন?
রিপন:
সত্যি বলতে, অনেকেই হয়তো আমাদের কাজকে সাধারণ বিনোদন মনে করেন না। কিন্তু যারা আমাদের নাটক দেখেন, তারা অনেক সময় নিজেদের জীবনের গল্প পেয়ে অশ্রু ঝরান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই প্রশংসা করেন, অনুপ্রাণিত হয়। এটা আমাকে আরও কাজ করার শক্তি দেয়।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
এখন পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যেতে আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?
রিপন:
অর্থনৈতিক চাপে পড়ে নাটক বানানো বেশ কঠিন। যেহেতু আমাদের কাজ বেশি প্রচার ও অর্থায়নের সুযোগ পায় না, তাই সবসময় সাধ্যমতোই কাজ চালাতে হয়। এছাড়া অনেক সময় সমাজের অবহেলা আর নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া মেনে নিতে হয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সৎ ও মনের কাজ কখনো বেকায়দা হয় না।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আমাদের জানা আছে আপনি এক সময় ইজিবাইক চালক ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছে?
রিপন:
হ্যাঁ, ইজিবাইক চালানোর দিনগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল। সারাদিন রাস্তায় ঘাম ঝরানো, মানুষদের চলাচলের সহায়তা করা—এভাবেই জীবন কাটত। কিন্তু আমি তখনও স্বপ্ন দেখতাম অন্যরকম কিছু করার। আমি জানতাম, শুধু চালক হওয়া নয়, আমি মানুষের জন্য কিছু বড় কাজ করতে চাই। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে আরও দৃঢ় করেছে, মানুষের কষ্ট বুঝতে শিখিয়েছে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনি গরু বিক্রি করে টাকা জমিয়ে ২৫০ জন অসহায় মানুষকে প্রতি শুক্রবার খাওয়ান—এই উদ্যোগের পেছনে কী ভাবনা ছিল?
রিপন:
এইটা আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের বিষয়। আমি চাই আমার নিজস্ব কিছু দিয়ে অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। গরু বিক্রি করার টাকা দিয়ে যখন প্রতি শুক্রবার অসহায় মানুষদের খাবার দেই, তখন মনে হয় জীবনের আসল আনন্দ টা পেয়েছি। তাদের মুখে ভাত পৌঁছে দেওয়াটা আমার জন্য পরম তৃপ্তি। এটা আমার মনের মানবতার এক প্রকাশ।
[ছবি: রিপন অসহায়দের জন্য খাবার বিতরণ করছেন]
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনি নিজের নাটকের স্ক্রিপ্ট নিজেই লেখেন, যা মূলত অসহায় মানুষের গল্প তুলে ধরে। এই কাজের পিছনে আপনার প্রেরণা কী?
রিপন:
আমি চাই, যারা সমাজের খাঁজে চাপা পড়ে আছেন, তাদের গল্প যেন কেবল শোনা নয়, বোঝাও হয়। আমার অভিনয়ের মাধ্যমেই আমি তাদের কষ্ট, আশা, সংগ্রাম তুলে ধরতে চাই। আমি নিজে তাদের মাঝে থেকেও তাদের ভাষা হয়ে উঠি। এটা শুধু আমার কাজ নয়, আমার মিশন।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
কখনো কি মনে হয়েছে, এই পথ চলা কঠিন হয়ে পড়েছে? আর থেমে যাওয়ার ইচ্ছে হয়?
রিপন:
অনেকবারই হয়েছে হতাশার মুহূর্ত। কখনো অর্থের অভাব, কখনো সমাজের অবজ্ঞা, কখনো নিজের শারীরিক ক্লান্তি—এসবের মাঝে থেমে যাওয়ার temptation তো থাকে। কিন্তু আমার মেয়েরা বৃষ্টি ও শ্রাবনী আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদের চোখে আমি নতুন করে জেগে উঠি। মানুষের ভালোবাসা ও তাদের মুখে হাসি দেখলে আবার নতুন করে চলার শক্তি পাই।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার গল্প অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে। ভবিষ্যতে কী পরিকল্পনা রয়েছে?
রিপন:
আমার স্বপ্ন বড়—আমি চাই সমাজের সব দুর্বল মানুষ যেন সম্মান ও সুযোগ পায়। নাটকের মাধ্যমে আরও বড় মঞ্চ পেতে চাই, যেন আমাদের কণ্ঠ আরও অনেকের কাছে পৌঁছায়। আর একটা বড় স্বপ্ন হলো, অসহায়দের জন্য একটা স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বুনিয়াদি চাহিদা পূরণ করা হবে
অভিনয় ও নাটক সংক্রান্ত বিশেষ প্রশ্নোত্তর
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার মেয়েরা বৃষ্টি ও শ্রাবনী সৎ মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে কিছু বলবেন?
রিপন:
বৃষ্টি আর শ্রাবনী যে ভূমিকায় অভিনয় করেছে, সেটা তাদের জীবনের অনেক বড় অর্জন। সৎ মা চরিত্রটা সহজ ছিল না, কারণ এই চরিত্রের মধ্যে অনেক আবেগ, দ্বন্দ্ব আর বাস্তব জীবনের পাথরিলাসার মতো কষ্ট জড়িয়ে আছে। তাদের অভিনয় দেখে আমি নিজেও আবেগে ভেঙে পড়েছি। দর্শকরা অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন এবং সেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আরও ভালো কাজ করার জন্য।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
ভিলেন চরিত্রে মাসুদ রানার অভিনয় সম্পর্কে আপনার মত কী?
রিপন:
মাসুদ রানার অভিনয় নিঃসন্দেহে অসাধারণ। একজন ভিলেন হিসেবে তিনি নাটকের গল্পকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছেন। তার অভিনয় আমাদের গল্পের প্রভাব বাড়িয়েছে এবং চরিত্রগুলোর মধ্যে সংঘাত আরও প্রকট করেছে। এটা দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে খুব সাহায্য করেছে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
রিপণের স্ত্রীর চরিত্র যিনি ক্যামেরার সামনে না এসে শুধুমাত্র ভয়েস দিয়েছেন, এই অভিনয় পদ্ধতি কেমন কাজ করেছে?
রিপন:
এটা ছিল একদম নতুন একটা চ্যালেঞ্জ। ক্যামেরার সামনে না থেকে কেবল ভয়েস দিয়ে অভিনয় করা মানে সব আবেগ কণ্ঠে প্রকাশ করতে হয়। বিপণের স্ত্রীর কণ্ঠের অভিনয় আমাদের নাটকে একটি বিশেষ আবেগ ও রহস্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দর্শকদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে এটা, এবং আমি মনে করি এই অভিনয় পদ্ধতি নাটকের ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
এই ধরনের অভিনয় নিয়ে কি মেয়েরা কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে?
রিপন:
অবশ্যই। বিশেষ করে বৃষ্টি ও শ্রাবনীর জন্য অভিনয় করা খুব কঠিন ছিল। কারণ তারা শুধু অভিনয় করেনি, নিজেদের মনের ভাব আর বাস্তব জীবনের অনুভূতিও ঢেলে দিয়েছে। তবে এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়াই তারা বড় হয়েছে। আমি খুব গর্বিত তাদের নিয়ে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনি যেসব ভিডিও তৈরি করেন, সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য কী? আপনার মনে কী বার্তা পৌঁছে দিতে চান?
রিপন:
আমার ভিডিওর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজের অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া ও দুঃখী মানুষের কষ্ট তুলে ধরা। আমি চাই মানুষ তাদের কষ্ট বুঝুক, তাদের পাশে দাঁড়াক। আমার ভিডিও যেন তাদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
কখনো কি এমন পরিস্থিতি এসেছে যখন নিজেই দুঃখে ভেঙে পড়েন? সে অনুভূতি কীভাবে সামলে ওঠেন?
রিপন:
অবশ্যই, অনেকবার। মানুষের অবস্থা দেখে যখন চোখে জল আসে, তখন মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু তারপর আমি নিজের মনে বলি, এই কাজ বন্ধ করলে তাদের কে সাহায্য করবে? তাই আমি শক্তি জোগাই নিজের পরিবারের জন্য আর তাদের জন্য যারা অপেক্ষা করে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা বা স্মৃতি আপনার ভিডিওর গল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে?
রিপন:
আমার নিজের দুঃখ, দরিদ্রতার অভিজ্ঞতা এবং আশেপাশের মানুষের যন্ত্রণার গল্প আমার ভিডিওর মূল উৎস। বিশেষ করে যখন আমি ইজিবাইক চালাতাম, তখন নানা মানুষের কষ্ট দেখেছি, সেটাই আমার গল্পের ভিত্তি।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার ভিডিওগুলো যখন অনেক মানুষ দেখেন এবং প্রভাবিত হন, তখন আপনার মনে কেমন লাগে?
রিপন:
অসাধারণ লাগে, মনে হয় আমার কাজ মানুষের জীবনে ছোঁয়া দিতে পেরেছে। এটা আমাকে আরও কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয়।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনের গল্প তুলে ধরতে গিয়ে কোনো সময় কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন? কিভাবে তা মোকাবিলা করেছেন?
রিপন:
অর্থের অভাব, সময়ের কমতি, অনেক সময় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া—এসব চ্যালেঞ্জ আসেই। আমি হাল ছাড়িনি, পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছি, এবং মনে রেখেছি আমার কাজ মানুষের জন্য।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনি কি মনে করেন, আপনার কাজ সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছে?
রিপন:
অবশ্যই। অনেক মানুষ আমার ভিডিও দেখে দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়েছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এটা একটা ছোট্ট পরিবর্তন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটা ধীরে ধীরে বড় হবে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
ভিডিও তৈরি করার পাশাপাশি আপনি তাদের জন্য অন্য কোন ধরনের সাহায্যও করেন?
রিপন:
হ্যাঁ, আমি গরু বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেছি, যার মাধ্যমে প্রতি শুক্রবার ২৫০ জন অসহায় মানুষের খাবার দেওয়া হয়। এটি আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার ভিডিওর মাধ্যমে মানুষের মনে মানবিকতা বাড়াতে চান—এ ব্যাপারে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
রিপন:
আমি চাই আমার কাজ আরও বিস্তৃত হোক, নতুন নতুন মানুষ এতে যুক্ত হোক, যেন মানবতার আলো সমাজের গা-গুটি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
কখনো কি আপনি কাউকে ভিডিওর মাধ্যমে সরাসরি সাহায্য করেছেন? সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
রিপন:
হ্যাঁ, অনেকবার। যখন কাউকে ভিডিওর মাধ্যমে সাহায্য করেছি, তাদের কৃতজ্ঞতা দেখে আমি গভীরভাবে অভিভূত হই। এটা আমাকে আরও কাজের জন্য উৎসাহ দেয়।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনি নতুন প্রজন্মকে কী উপদেশ দিবেন যারা সমাজের জন্য কাজ করতে চায়?
রিপন:
দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভয় পাবেন না। ছোট ছোট কাজও বড় পরিবর্তন আনতে পারে। ধৈর্য্য, সহানুভূতি আর নিষ্ঠা থাকলেই সফলতা আসবেই।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
জানতে চাই—আপনি কি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কোনো অফার পেয়েছেন? সেটা কেমন অভিজ্ঞতা ছিল বা কী ভাবছেন?
রিপন:
হ্যাঁ, আমার কাছে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব এসেছে। এটা আমার জন্য নতুন একটা চ্যালেঞ্জ এবং গর্বের বিষয়। আমি মনে করি, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমার কৃতিত্ব আরও বড় মঞ্চ পাবে এবং অসহায় মানুষের কষ্ট তুলে ধরার সুযোগ আরও বাড়বে। তবে আমি এখনো খুব যত্ন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যেন আমার কাজের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত না হই।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
চলচ্চিত্রে কাজ করলে কি আপনার সমাজসেবার কাজগুলোতে কোন প্রভাব পড়বে?
রিপন:
আমি চেষ্টা করব দুইটাই সামঞ্জস্য রেখে চালিয়ে যেতে। কারণ আমার সমাজসেবার কাজ আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি বিশ্বাস করি, বড় মঞ্চ পেলে মানুষের কাছে আমার বার্তা পৌঁছানো আরও সহজ হবে।
সফল কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে রিপনের যাত্রা ও তাঁর টিম
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
এখন আপনি একজন সফল কনটেন্ট ক্রিয়েটর। আপনার এই অবস্থায় আসার পেছনের গল্পটা জানতে চাই।
রিপন:
আমার শুরুটা খুব ছোটভাবে ছিল। মোবাইল দিয়ে সাধারণ ভিডিও তৈরি করতাম। ধীরে ধীরে মানুষের ভালোবাসা, তাদের প্রতিক্রিয়া আমাকে আরও উৎসাহ দিয়েছে। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি গল্পের মধ্যে সত্য ও আবেগ ধরে রাখতে। আজ আলহামদুলিল্লাহ, আমি এমন এক পর্যায়ে আছি যেখানে লাখো মানুষ আমার ভিডিও দেখে, শেয়ার করে, অনুপ্রাণিত হয়।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
আপনার টিম কিভাবে চলে? অর্থনৈতিক দিকটা কীভাবে সামলান?
রিপন:
আমার টিম পুরোপুরি কনটেন্ট থেকে যা আয় হয়, সেটা আবার কনটেন্টের জন্যই খরচ হয়। অনেক সময় নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকেও খরচ করি। আমি বিশ্বাস করি, ভালো কাজের জন্য ত্যাগ করতেই হয়।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
যারা আপনার নাটকে অভিনয় করেন, তাদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?
রিপন:
আমার নাটকের অভিনেতারা আমার পরিবারের মতো। বৃষ্টি ও শ্রাবনী তো আছে-ই, মাসুদ রানা অসাধারণ ভিলেন চরিত্রে, মোঃ শামীম হোসেন, মোঃ রাসেদুল ইসলাম আকাশ, সারজিদ হাসান শুভ—সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করেন। কেউ পেশাদার অভিনেতা নয়, কিন্তু তাদের নিষ্ঠা আর বাস্তব অভিনয় নাটককে প্রাণ দেয়। আমার স্ত্রী যেভাবে কণ্ঠ দিয়ে অভিনয় করেন, সেটাও আমাদের কাজের অনন্য দিক। আমি গর্বিত আমার এই টিম নিয়ে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
অনেক আগে থেকেই আপনি প্যারোডি গান ও নাটক লিখে আসছেন, কিন্তু সঠিক সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়েছেন ?
রিপন:
হ্যাঁ, অনেক বছর ধরে আমি প্যারোডি গান ও নাটক লিখতাম। কিন্তু ভালো অভিনেতা বা পেশাদার সহযোগিতা না থাকায়, অনেকবার আমার কাজ সেভাবে প্রকাশ পায়নি। অনেক সময় হতাশ হয়েছি, নিজের লেখাকে আর কেউ দেখছে না ভাবতাম। কিন্তু সেই হতাশা আমাকে থামাতে পারেনি। আমি নিজেই ভাবলাম, যদি আমি নিজে কাজ করি, নিজের মেয়েদের সঙ্গে, নিজের টিম নিয়ে—তাহলে হয়তো আমার গল্প পৌঁছাবে। আর এখন আলহামদুলিল্লাহ সেই দিন আসছে।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
সেই কঠিন সময়গুলো কেমন কাটিয়েছেন?
রিপন:
অনেক লড়াই ছিল। লেখা আর ভাবনার মাঝে জিভ কাটত। কিন্তু আমি কখনো বিশ্বাস হারাইনি। মনে করতাম, একদিন সবাই আমার গল্প শুনবে। আর সেই স্বপ্ন পূরণ করতে আজও কাজ করছি।
ওয়ান নিউজ প্রতিনিধি:
শেষে পাঠকের জন্য কিছু কথা?
রিপন:
জীবন কঠিন, সংগ্রাম বেশি, কিন্তু হার মানা মানে মৃত্যুর বেশি কিছু নয়। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা ও মানবতা থাকলে সমাজ বদলানো সম্ভব। যারা দারিদ্র্য ও অবহেলায় আটকা পড়েছে, তাদের জন্য আমাদের সবাইকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি চাই সবাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের পাশে দাঁড়াক, তাহলে একদিন আমাদের দেশ সত্যিই সুন্দর হবে।
মন্তব্য
রিপন হোসেন শুধু একজন অভিনয়শিল্পী নন, তিনি একজন মানবতার ফেরিওয়ালা। তাঁর জীবন ও কাজ থেকে শিখতে হবে আমাদের সবাইকে—যে ছোট থেকে বড় যেকোনো অবস্থান থেকেই সমাজের জন্য কাজ করা যায়। নিজের ছোটখাট স্বপ্ন ছেড়ে বড় স্বপ্ন দেখতে শিখুন, মানুষের জন্য ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিন।
রিপনের এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সাহস, সংকল্প আর ভালোবাসার শক্তি একসাথে মিলিয়ে কত কিছু সম্ভব।
বিশেষ সাক্ষাৎকার
ওয়ান নিউজ ডেস্ক
রাজীব হোসেন