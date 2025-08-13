ঝিনাইদহের মহেশপুর ৫৮ বিজিবি কর্তৃক ১৫ পিস স্বর্ণের বার উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর ৫৮ বিজিবি পলিয়ানপুর বিওপি’র টহল দল অভিযান পরিচালনা করে ১৫ পিস স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি’র মাধ্যমে জানান, মঙ্গলবার বিকালে বিজিবি ৫৮ ব্যাটালিয়নের পলিয়ানপুর বিওপি’র টহল দল কর্তৃক মেইন পিলার হতে ২ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একজন স্বর্ণ বহনকারী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে চ্যালেঞ্জ করা হলে ০১ টি পলিথিনে প্যাঁচানো পোটলা ফেলে গ্রামের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ঐ পোটলাটি বিজিবি’র পলিয়ানপুর ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর তা খোলা হয় এবং পলিথিনের মধ্যে কষ্টেপ দিয়ে মোড়ানো ১৫ টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। যার ওজন ১ কেজি ৮’শ ১৫ গ্রাম। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের সর্বমোট বর্তমান বাজার মূল্য- ২,৫০,৩১,১৭৭/= (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত সাতাত্তর) টাকা।
বিজিবি কর্তৃক উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বার সমূহ মহেশপুর থানায় সাধারণ ডায়েরির মাধ্যমে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে তা ঝিনাইদহ সরকারি জেলা কোষাগারে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান।