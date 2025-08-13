যশোরে সাংবাদিক শহিদ জয় সংবর্ধিত

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

সড়ক-মহাসড়কের দুর্ঘটনা এড়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অভিনব প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সাবেক সভাপতি সাংবাদিক শহিদ জয়কে।

বুধবার দুপুরে যশোর শহরতলীর খোলাডাঙ্গা আল ইমান নুরানিয়া হাফিজিয়া মাদরাসায় সামাজিক সচেতন সংস্থা (সাসস) এর ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এতিম শিক্ষার্থীদের সম্মানে আয়োজিত এক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,প্রেসক্লাব যশোরের যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুল আজাদ, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান, সামাজিক সচেতন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পুলিশ কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম, যশোর জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সিনিয়র সাংবাদিক মীর মঈন মুসা, স্থানীয় মসজিদের ইমাম আমিনুর রহমান, বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে কেক কেটে সাসসের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। এ সময় সড়ক দূর্ঘটনায় সচেতনতা সৃষ্টিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখায় সাংবাদিক শহিদ জয়কে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সবশেষে প্রতিষ্ঠানটির ৪০ জন এতিম শিক্ষার্থীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন।

উল্লেখ্য অনেকদিন যাবৎ সাংবাদিক শহিদ জয়,খুলনা বিভাগসহ বিভিন্ন জেলায় সড়ক ও মহাসড়কের বিভিন্ন মাইলফলক,সিগন্যাল বোর্ড সাইনবোর্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মাধ্যমে সামাজিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। তার এই নিরলস কর্মকান্ড ও সামাজিক কাজের প্রতি সম্মাননা জানিয়েছেন উক্ত সংগঠনটি।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR